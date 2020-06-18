Происшествия
РБКШесть человек погибли при аварии в Мордовии
Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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СК проверит службу такси, автомобиль которой попал в смертельное ДТП в Саранске
Известия Мордовии03:22
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Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Армия и оружие
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии
Российская газета 04:20
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
В Пермском крае выявлено еще 65 новых случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19.
Рифей-Пермь 04:01
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Здоровье
На Кубани за сутки от коронавируса вылечились более 80 человек
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня в Краснодарском крае впервые со 2 мая зафиксировали менее 70 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:54
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
Происшествия
Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Общество
Рособрнадзор заявил о требовании к организаторам ЕГЭ носить маски
Музаев добавил, что маски и перчатки будут выдаваться бесплатно.
Известия 04:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия
Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии
News.ru вчера в 22:41
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Общество
Жителей Саратова предупреждают о масштабном отключении газа
АО "Саратовгаз" информирует о приостановке подачи газа в ряде многоквартирных и частных домов областного центра.
Взгляд-инфо 04:17