Происшествия

РБКРБКШесть человек погибли при аварии в Мордовии

Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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СК в Мордовии проверит службу такси, автомобиль которой попал в ДТП с шестью погибшими

ТАСС03:35

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Саранске

RT на русском04:02

Видео: последствия огненного ДТП с шестью погибшими в Мордовии

РЕН ТВвчера в 23:19

СК проверит компанию, предоставляющую услуги такси из-за ДТП в Саранске

РИА Новости03:33

Все тела обгорели: в Саранске в ДТП с такси погибли 6 человек

Столица Свчера в 23:26

СК проверит службу такси, автомобиль которой попал в смертельное ДТП в Саранске

Известия Мордовии03:22

Следком Мордовии проверит службу такси, которой принадлежала сгоревшая в пригороде Саранска «Лада Гранта»

Info-RM03:16
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Армия и оружие

Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии

Российская газета 04:20
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 65 новых случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19.
Рифей-Пермь 04:01
Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
80
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
560
Здоровье

На Кубани за сутки от коронавируса вылечились более 80 человек

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня в Краснодарском крае впервые со 2 мая зафиксировали менее 70 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:54
1,7K
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
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Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
3,9K
Происшествия

Известный российский философ покончил с собой

Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Общество

Рособрнадзор заявил о требовании к организаторам ЕГЭ носить маски

Музаев добавил, что маски и перчатки будут выдаваться бесплатно.
Известия 04:01
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru вчера в 08:51
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,3K
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
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Происшествия

Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии

News.ru вчера в 22:41
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Общество

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
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Футбол

Роналду впервые в карьере проиграл в двух клубных финалах подряд

РБК 02:32
Общество

Жителей Саратова предупреждают о масштабном отключении газа

АО "Саратовгаз" информирует о приостановке подачи газа в ряде многоквартирных и частных домов областного центра.
Взгляд-инфо 04:17
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