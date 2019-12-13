Происшествия
РБКШесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. По данным ведомства, пожар произошел в селе Глубокое Завьяловского района.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Согласно информации на сайте Следственного Управления СК РФ по Алтайскому краю, в пятницу - 13 декабря - случилось возгорание частного дома в селе Глубокое.The Moscow Post01:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Алтайский губернатор поручил ускорить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей после трагического пожара
Интерфакс - Россиявчера в 23:31
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Общество
Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции
Происшествия
Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета
Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Экономика
С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам
С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Политика
Песков прокомментировал победу консерваторов в Великобритании
Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией.
Общество
Владимир Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Происшествия
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Экономика
86 млн рублей выделило правительство на поощрение чувашских чиновников
Чувашия получит из федерального бюджета 86 млн 462 тысячи рублей за достижение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Происшествия
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Происшествия
Нижегородца арестовали за конское ржание
На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.