Происшествия

РБКРБКШесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. По данным ведомства, пожар произошел в селе Глубокое Завьяловского района.
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Согласно информации
 на сайте Следственного Управления СК РФ по Алтайскому краю, в пятницу - 13 декабря - случилось возгорание частного дома в селе Глубокое.
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