с чего всё началось

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. По данным ведомства, пожар произошел в селе Глубокое Завьяловского района.

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

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