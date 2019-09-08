Происшествия

Газета.RuГазета.RuШесть человек погибли при шторме в Крыму

Спасатели напоминают: плавать в море при таком ветре не стоит даже людям с хорошей физической подготовкой. В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Все они - купальщики, отправившиеся плавать в шестибалльный шторм, разыгравшийся в Черном море у берегов полуострова.
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Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

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Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
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Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям

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Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
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Михаил Амосов («Гражданская платформа») получает 21,4%, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19%.
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США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией

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Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

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Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
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Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
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