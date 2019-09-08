Происшествия
Газета.RuШесть человек погибли при шторме в Крыму
Спасатели напоминают: плавать в море при таком ветре не стоит даже людям с хорошей физической подготовкой. В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Все они - купальщики, отправившиеся плавать в шестибалльный шторм, разыгравшийся в Черном море у берегов полуострова.
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Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
В Хакасии стали известны результаты выборов
На сайте Избирательной комиссии Хакасии опубликованы итоги выборов глав муниципальных образований в Сорске, Боградском и Орджоникидзевском районах.
Хакасия 21:04
Хоккей
Олег Знарок: «„Спартак“ решил поиграть в открытый хоккей. Это непозволительно»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после поражения от минского «Динамо» (4:5) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:50
Экономика
В России могут установить единую минимальную цену на сигареты
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет.
Парламентская газета 17:01
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Технологии
Как менеджеры проектов в ЦОДах становятся универсальными бойцами
Как получилось, что ЦОДы, еще совсем недавно сложные по начинке, но простые по функциональности "шкафы с железом", начали вести клиентские проекты и открывать позиции менеджеров проектов, рассказывает руководитель группы управления проектами в Санкт-Петербурге компании Linxdatacenter Евгений Макарин.
ComNews.ru 19:30
Авто
Назван рейтинг люкс-автомобилей в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи машин luxury-сегмента снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
SpeedMe 13:16
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям
Представители партии «Единая Россия» забрали большинство (19 из 30) депутатских мандатов в читинской городской думе седьмого созыва.
Московский Комсомолец Чита 20:22
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Политика
Экзит-полы: Беглов набирает 56% на выборах губернатора Петербурга
Михаил Амосов («Гражданская платформа») получает 21,4%, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19%.
Дождь 14:52
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском 18:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 вчера в 06:27
Происшествия
Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
Lenta.ru 16:00