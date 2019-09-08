Спасатели напоминают: плавать в море при таком ветре не стоит даже людям с хорошей физической подготовкой. В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Все они - купальщики, отправившиеся плавать в шестибалльный шторм, разыгравшийся в Черном море у берегов полуострова.

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

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