Происшествия
РБКДва человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 19:01
Общество
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:24
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН 22:24
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 90% голосов
Интерфакс - Россия 09:47
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:58
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
По итогам 2018 года значение индекса рынка труда снизилось лишь у одного региона – это республика Хакасия.
РИА Новости 17:19
Экономика
Топ-20 стран по динамике цен на жилье
*Второй квартал 2019 года относительно четвертого квартала 2018 года. **
Коммерсантъ 18:41
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске
В центре Москвы легковой автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте.
РБК 16:21
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Пушилин: ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией
Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.
REGNUM 12:38