Происшествия

РБКРБКДва человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

РИА Новости07:33

Пятибалльный шторм у берегов Ялты сегодня унёс жизни 4 человек

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Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

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Шесть человек погибли в шторм в Крыму за день - МЧС

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В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

Московский Комсомолец14:41

В Ялте два человека утонули во время шторма

ТАСС10:55

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

Газета.Ru17:01
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Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

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Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
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Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ

Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика

На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

РИА Новости 22:06
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Коммерсантъ 16:45
Политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 19:01
Шоу-бизнес

Бросивший беременную Викторию Тарасову бизнесмен потерял дочь

Bimru.ru 09:05
Общество

В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:24
Авто

Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии

В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН 22:24
Политика

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 90% голосов

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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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«Ростов» разгромил сборную Сирии

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В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»

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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

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На выборах в думу Иркутска к полудню проголосовали 7,5% избирателей

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Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»

07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
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Экономика

LG откладывает трубку

Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
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Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:58
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
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Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

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Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

По итогам 2018 года значение индекса рынка труда снизилось лишь у одного региона – это республика Хакасия.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Топ-20 стран по динамике цен на жилье

*Второй квартал 2019 года относительно четвертого квартала 2018 года. **
Коммерсантъ 18:41
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В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске

В центре Москвы легковой автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте.
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Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

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В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Пушилин: ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.
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