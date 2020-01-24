Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъШесть человек погибли при стрельбе в Германии

В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online. Полиция города Ален сообщила в Twitter, что подозреваемый уже задержан.
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В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online
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Коммерсантъ08:35

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Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе

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Интерфакс08:50

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РБК12:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ

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Издание отмечает, что пользователей Windows 7 фактически приравняли к пиратам.
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Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
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При обстрелах боевиками Алеппо погибли 11 человек

Боевики совершили за сутки 48 обстрелов города Алеппо, в результате чего погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.
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Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
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Полуголый мужчина пробрался в детский сад в Екатеринбурге

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Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля в Минске встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
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Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
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ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма

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Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

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«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Lenta.ru вчера в 01:53
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Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
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У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного мозга

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Население России сокращается второй год подряд

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Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым.
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