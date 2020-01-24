с чего всё началось

В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online. Полиция города Ален сообщила в Twitter, что подозреваемый уже задержан.

Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

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