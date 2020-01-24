Происшествия
Газета.RuШесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе
В Германии неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в общине Рот-ам-Зе. В результате погибли шесть человек. По предварительной версии следствия, злоумышленник начал стрелять в результате конфликта на бытовой почве.
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В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.Коммерсантъ08:35
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