с чего всё началось

В Германии неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в общине Рот-ам-Зе. В результате погибли шесть человек. По предварительной версии следствия, злоумышленник начал стрелять в результате конфликта на бытовой почве.

Шесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе

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