Происшествия

Газета.RuГазета.RuШесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе

В Германии неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в общине Рот-ам-Зе. В результате погибли шесть человек. По предварительной версии следствия, злоумышленник начал стрелять в результате конфликта на бытовой почве.
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В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online
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