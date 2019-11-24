Происшествия

RT на русскомRT на русскомШесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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В полиции раскрыли подробности ДТП с шестью погибшими под Оренбургом

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Обнародованы подробности страшного ДТП в Оренбургском районе (18+)

Orenday.ru01:15

Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом

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Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

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В прокуратуре назвали причину ДТП под Оренбургом

ТАСС01:22

Полиция установила причину гибели 6 человек в ДТП в Оренбургском районе

56orb.ru04:09

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Оренбуржье

РИА Оренбуржье00:11
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Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
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Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Футбол

Известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:12
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Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
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Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
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Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Футбол

Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Наука

Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день

Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
News.ru 09:17
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Финал «Детского Евровидения» покажут 24 ноября на НТВ

НТВ покажет финал международного конкурса "Детское Евровидение" 24 ноября, сообщает пресс-служба телекомпании.
Интерфакс вчера в 16:43
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
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Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.
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Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
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