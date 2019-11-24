Происшествия
RT на русскомШесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Политика
Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»
В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
Общество
Медведев предложил новый вариант четырехдневки
Медведев предлагает вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Авто
Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet
Обновленная Нива уже была представлена ранее.
Происшествия
Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН
Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Армия и оружие
В России для роботов разработают тактику ведения городских боев
Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
Транспорт
В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Авто
АвтоВАЗ протестировал Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E
В ноябре АвтоВАЗ порадовал российских водителей долгожданной новинкой – Lada Vesta получила вариатор Jatco JF015E.
Политика
Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов
Парламент Боливии проголосовал за законопроект о проведении новых всеобщих выборов в этой стране.
Армия и оружие
США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.