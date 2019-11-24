Происшествия

RT на русскомRT на русскомШесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Опубликовано видео с места смертельной аварии в Оренбуржье

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Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

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Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль расследование ДТП с шестью погибшими

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Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом

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1743.ru03:30

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РИА Новости 05:26
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Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

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Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 18:00
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Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
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Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
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В ноябре АвтоВАЗ порадовал российских водителей долгожданной новинкой – Lada Vesta получила вариатор Jatco JF015E.
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Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов

Парламент Боливии проголосовал за законопроект о проведении новых всеобщих выборов в этой стране.
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США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая

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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.
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