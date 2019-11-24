Происшествия

RT на русскомRT на русскомШесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

Груды железа на трассе: в сети появилось видео ДТП под Оренбургом

1743.ru03:30

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

ТАСС04:38

Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом

Интерфакс01:42

Полиция установила причину гибели 6 человек в ДТП в Оренбургском районе

56orb.ru04:09

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

РИА Новости02:56

Обнародованы подробности страшного ДТП в Оренбургском районе (18+)

Orenday.ru01:15

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Оренбуржье

РИА Оренбуржье00:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Авто

Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

ITZine.ru 20 ноября в 22:30
Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Вести.Ru 03:40
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Вести.Ru 04:38
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Политика

В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Rusvesna.su 01:28
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Армия и оружие

На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Военное обозрение 01:06
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Космос

Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

Российская газета 21 ноября в 04:21
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня 22 ноября в 00:38
Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Шоу-бизнес

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия 22 ноября в 16:17
Политика

Рогозин рассказал Путину о ходе строительства космодрома «Восточный»

В ходе встречи Рогозин отчитался о строительстве второй очереди космодрома "Восточный".
Народные новости вчера в 17:34
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 22 ноября в 06:49
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака

Суть событий вчера в 00:23
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Армия и оружие

Россия выставила Турции неожиданное условие по истребителям Су-35

Российская сторона озвучила Турции условие относительно продажи истребителей четвертого поколения Су-35.
Южный Федеральный 22 ноября в 13:44
Политика

Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
Discover24 03:05
Авто

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Происшествия

Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 02:26
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Футбол

Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом»

Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника Уфы Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.
Советский спорт 02:19
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Главное