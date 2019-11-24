Происшествия
RT на русскомШесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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По ДТП, в котором погиб замдиректора «Прогресса» Вадим Небога, возбудили уголовное дело
63.ru22 ноября в 08:17
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