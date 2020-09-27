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Ведомости
Ведомости

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.В источнике
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Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
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ТАСС

Власти уточнили число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

ТАСС13:44
Калининград.Ru

В правительстве рассказали о погибших в ДТП на трассе Калининград — Янтарный

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Вести Калининград

Очевидец рассказал об аварии под Янтарным

Вести Калининград11:34
РИА Новости

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

РИА Новости09:17
Русский Запад

Власти уточнили данные о погибших в трагедии у Круглово

Русский Запад13:24
Клопс

В областном правительстве уточнили число погибших в аварии под Янтарным

Клопс13:33
Каскад

Шесть погибших и 15 пострадавших. Что известно о ДТП с автобусом под Калининградом

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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
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Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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