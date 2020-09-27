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Ведомости
Ведомости

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.В источнике
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Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
Подробнее о событии
ТАСС

Власти уточнили число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

ТАСС13:44
Клопс

Названа сумма выплат родственникам пассажиров, погибших в ДТП под Янтарным

Клопс14:22
РИА Новости

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

РИА Новости09:17
Новый Калининград.Ru

В УМВД уточнили информацию о числе погибших в смертельном ДТП с автобусом

Новый Калининград.Ru13:15
Каскад

В СК рассказали подробности о погибших пассажирах автобуса под Калининградом

Каскад13:50
Русский Запад

Власти уточнили данные о погибших в трагедии у Круглово

Русский Запад13:24
Калининград.Ru

В правительстве рассказали о погибших в ДТП на трассе Калининград — Янтарный

Калининград.Ru13:25

Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное деловчера в 08:51
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В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газета23:00
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Минобороны Армении опровергает, что Баку занял стратегическую высоту

Азербайджанские военные сообщали и о других своих успехах в ходе сегодняшних боев, в частности об отбитых шести селах, занятых высотах, однако в Минобороны Карабаха эти сообщения называют «абсолютной дезинформацией».
Евразия Daily14:01

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.com13:22
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Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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