Русский Запад 10 16

В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.