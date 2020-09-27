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Ведомости
Ведомости

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.В источнике
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Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
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ТАСС

Власти уточнили число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом

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В правительстве рассказали о погибших в ДТП на трассе Калининград — Янтарный

Калининград.Ruвчера в 13:25
Клопс

Названа сумма выплат родственникам пассажиров, погибших в ДТП под Янтарным

Клопсвчера в 14:22
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Следственный комитет планирует забрать дело о ДТП под Янтарным

Вести Калининградвчера в 11:27
РИА Новости

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

РИА Новостивчера в 09:17
Русский Запад

Власти уточнили данные о погибших в трагедии у Круглово

Русский Западвчера в 13:24
Новый Калининград.Ru

Водитель столкнувшегося с песковозом автобуса пережил первую операцию

Новый Калининград.Ruвчера в 13:19

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
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ИА "Реалист"вчера в 06:46
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