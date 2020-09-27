Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области
В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.В источнике
Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем.
Подробнее о событии
В правительстве рассказали о погибших в ДТП на трассе Калининград — Янтарный
Калининград.Ruвчера в 13:25
В УМВД уточнили информацию о числе погибших в смертельном ДТП с автобусом
Новый Калининград.Ruвчера в 13:15