Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова. Причины аварии и обстоятельства гибели людей устанавливаются, отметил специалист.
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

РБКвчера в 23:38

Все тела обгорели: в Саранске в ДТП с такси погибли 6 человек

Столица Свчера в 23:26

Шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии

ТАССвчера в 21:58

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Вести.Ruвчера в 22:19

В Мордовии шесть человек сгорели заживо после лобового ДТП

Info-RMвчера в 22:08

Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести

РИА Новостивчера в 23:28

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русскомвчера в 21:35
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Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Экономика

Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер

В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru вчера в 10:28
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
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Общество

Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме.
РБК вчера в 16:06
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
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Наука

Найден способ диагностики коронавируса без тестов

Американские исследователи из Кливлендской клиники научились диагностировать коронавирус без тестов.
Life.ru вчера в 05:50
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Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings вчера в 10:15
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Общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera 16 июня в 13:40
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Здоровье

Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском вчера в 11:17
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Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 16 июня в 05:26
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,7K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
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Хоккей

«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года

Отмечается, что стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет, ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 14:07
Технологии

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Коммерсантъ вчера в 18:54
1
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета вчера в 19:30
12
Общество

СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform вчера в 12:44
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Игры

«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers

К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews вчера в 14:39
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 16 июня в 00:44
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5K
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
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Шоу-бизнес

Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу

Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец вчера в 01:18
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Наука

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

РИА Новости вчера в 12:38
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Общество

В Совфеде предложили сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Министерство труда законопроект, которым предлагается сократить число нерабочих дней в январские новогодние каникулы.
DP.RU 16 июня в 04:11
5,4K
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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