Происшествия
RT на русскомПять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова. Причины аварии и обстоятельства гибели людей устанавливаются, отметил специалист.
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Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Экономика
Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер
В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru вчера в 10:28
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
Общество
Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме.
РБК вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Наука
Найден способ диагностики коронавируса без тестов
Американские исследователи из Кливлендской клиники научились диагностировать коронавирус без тестов.
Life.ru вчера в 05:50
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings вчера в 10:15
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera 16 июня в 13:40
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском вчера в 11:17
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Хоккей
«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года
Отмечается, что стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет, ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 14:07
Технологии
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Коммерсантъ вчера в 18:54
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform вчера в 12:44
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews вчера в 14:39
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости 16 июня в 00:44
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец вчера в 01:18
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
РИА Новости вчера в 12:38
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Министерство труда законопроект, которым предлагается сократить число нерабочих дней в январские новогодние каникулы.
DP.RU 16 июня в 04:11
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32