«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова. Причины аварии и обстоятельства гибели людей устанавливаются, отметил специалист.

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

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