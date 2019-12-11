Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press. Как сообщили в полиции, в результате инцидента погиб, в частности, 40-летний офицер Джозеф Силс.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

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