Происшествия

Lenta.ruLenta.ruШесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press. Как сообщили в полиции, в результате инцидента погиб, в частности, 40-летний офицер Джозеф Силс.
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В США в результате перестрелки погибли шесть человек

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