Происшествия
Lenta.ruШесть человек погибли в результате стрельбы в США
Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press. Как сообщили в полиции, в результате инцидента погиб, в частности, 40-летний офицер Джозеф Силс.
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Лавров предложил США продлить СНВ-3
Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
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Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Авто
В России построили гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Происшествия
Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.
Происшествия
Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой
Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
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Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Шмид заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангошвили.
Общество
Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Происшествия
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Кремль: газовый спор с Украиной не урегулирован
Во время встречи в Париже в ходе "нормандского саммита" президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли достичь окончательного урегулирования газовых вопросов и снятия взаимных судебных претензий.
Общество
Для китайских и амурских бизнесменов предложили создать «биржу контактов»
Совместно с китайской стороной идет активное создание первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Политика
Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
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Армия и оружие
На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Футбол
«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Фильм «Т-34» пользуется большим успехом в Японии
"Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей
Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Шоу-бизнес
Бондарчук официально разводится с женой
Слухи о расставании сына Фёдора Бондарчука Сергея с женой Татой получили подтверждение.