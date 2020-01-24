с чего всё началось

Стрельба произошла в немецком городе Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), есть жертвы, сообщает 24 января Focus Online. Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

Экономика Орешкин назвал уровень неравенства в России «недопустимо высоким» Уровень неравенства в России снижается, но все еще остается «недопустимо высоким», заявил экс-министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в рамках всемирного экономического форума в Давосе.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39 Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Общество Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.