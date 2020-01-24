Происшествия

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Стрельба произошла в немецком городе Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), есть жертвы, сообщает 24 января Focus Online. Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
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В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online
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На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Группа общественников, журналистов, и политиков анонсировала сбор подписей под "Манифестом граждан против конституционного переворота".
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