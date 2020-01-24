Происшествия
ИзвестияШесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Стрельба произошла в немецком городе Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), есть жертвы, сообщает 24 января Focus Online. Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Читать в источнике
Оценить427
с чего всё началось
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.Коммерсантъ08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Футбол
Денис Черышев получил травму бедра
Экономика
Орешкин назвал уровень неравенства в России «недопустимо высоким»
Уровень неравенства в России снижается, но все еще остается «недопустимо высоким», заявил экс-министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в рамках всемирного экономического форума в Давосе.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Футбол
Гол Ребича принес «Милану» победу над «Брешией»
"Брешиа" дома уступила "Милан" в матче 21-го тура чемпионата Италии (0:1).
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Общество
Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен
Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.
Политика
Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины
Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Кино
Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Политика
Песков: РФ направит предложения о проведении саммита «пятёрки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия направит официальные послания постоянным членам Совета Безопасности ООН (Китаю, США, Франции и Великобритании) о проведении саммита «пятёрки».
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Авто
РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Политика
В России начался сбор подписей против «конституционного переворота»
Группа общественников, журналистов, и политиков анонсировала сбор подписей под "Манифестом граждан против конституционного переворота".