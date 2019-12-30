Происшествия
Газета.RuШесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются. Кроме того, столичный департамент транспорта уточняет, что трамваи № 23, 27, 30 следуют с задержками.
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Грудной ребенок госпитализирован после столкновения трамвая и КамАЗа в Москве
Вечерняя Москвавчера в 14:17
ГИБДД сообщило о двух пострадавших, включая младенца, после ДТП с трамваем в Москве
Интерфаксвчера в 14:05
ГИБДД: Грудной ребенок и мужчина пострадали в аварии с участием трамвая на севере Москвы
Агентство Москвавчера в 13:54
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