Происшествия

Газета.RuГазета.RuШесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются. Кроме того, столичный департамент транспорта уточняет, что трамваи № 23, 27, 30 следуют с задержками.
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