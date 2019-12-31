Происшествия

РБКРБКШесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде.
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