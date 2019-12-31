Происшествия
РБКШесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде.
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Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Армия и оружие
«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата
Общество
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет
Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей
Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Мантуров назвал сроки повторного повышения утильсбора на автомобили
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Футбол
Неймар: «Меня раздражает расизм. Это неприемлемо»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил проблему расизма в современном футболе.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Происшествия
Хирург случайно поджег пациентку во время операции
Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов. Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Гаджеты
Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color
Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
Транспорт
Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности
При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.
Армия и оружие
Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями
Госсекретарь США Майк Помпео квалифицировал серию агрессивных американских военных ударов в Ираке и Сирии, в результате которых погибли более двух десятков человек, как "оборонительные действия", направленные на защиту интересов его страны на Ближнем Востоке.
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.