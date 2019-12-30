Происшествия

РБКРБКШесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде.
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Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
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Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
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Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
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В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом

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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

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