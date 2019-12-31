Происшествия
РБКШесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Хоккей
Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ
Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Футбол
Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», который не пришел на его прощальную встречу
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы почти всех типов рака
Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Политика
Украина и Россия могут не подписать газовый договор из-за проблем со Словакией
«Газпром» и «Нафтогаз» завершили газовые переговоры в Вене, однако договор о транзите газа могут не подписать из-за проблем со Словакией.
Технологии
Российские учёные разработали модель Вселенной без «тёмной энергии»
Общество
Гороскоп на 31 декабря 2019 года: девам нужно быть готовыми к последствиям, рыбам стоит находиться в коллективе
Утром стоит активнее идти на перемены, не бойтесь искать новые методы работы.
Авто
Geely выпустит семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Кино
Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Общество
Власти планируют реорганизовать кризисный лесхоз Иркутской области
Исполняющий обязанности зампреда правительства Иркутской области Теймур Магомедов на совещании 30 декабря предложил реорганизовать кризисный лесхоз региона в 2020 году.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Экономика
Магаданэнерго начинает реализацию инвестиционной программы 2020 года
В 2020 году в рамках инвестпрограммы Магаданэнерго приступит к строительству энергообъектов для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса "Президентский", который планируют возвести в колымской столице.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.