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Российская газета
Российская газета

Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
Подробнее о событии
ТАСС

Полиция составила протоколы на военных Йемена, ворвавшихся в посольство в Москве

ТАСС03:21
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Интерфакс00:36
Московский Комсомолец

В Москве шесть человек попытались прорваться в посольство Йемена

Московский Комсомолецвчера в 14:37
Коммерсантъ

В Москве задержали шестерых йеменцев за попытку ворваться в здание посольства

Коммерсантъвчера в 15:16
Lenta.ru

Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве

Lenta.ruвчера в 14:53
РБК

При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

РБКвчера в 16:44
Известия

В Москве задержали шесть человек за попытку ворваться в посольство Йемена

Известиявчера в 14:28

Домашняя корова заболела бешенством в Ивановской области

Заболевание выявлено у домашней коровы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Бережок Образцы патологического материала, взятые от одной головы крупного рогатого скота, имеющей выявленные признаки опасного заболевания, направлены в Ивановскую областную ветеринарную лабораторию.
Частник.Ru03:19
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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В Белоруссии проходят акции солидарности с задержанными

Четвертая ночь демонстраций продемонстрировала снижение уровня насилия в отношении протестующих, отказ ряда силовиков от службы, а также появление "живых цепей" в знак солидарности с задержанными и пострадавшими по всей стране.
Газета.Ru02:50

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26