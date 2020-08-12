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Российская газета
Российская газета

Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Интерфакс00:36
РБК

При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

РБКвчера в 16:44
Известия

В Москве задержали шесть человек за попытку ворваться в посольство Йемена

Известиявчера в 14:28
Lenta.ru

Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве

Lenta.ruвчера в 14:53
Московский Комсомолец

В Москве шесть человек попытались прорваться в посольство Йемена

Московский Комсомолецвчера в 14:37
Коммерсантъ

В Москве задержали шестерых йеменцев за попытку ворваться в здание посольства

Коммерсантъвчера в 15:16
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

ТАССвчера в 14:15

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
РИА Новости20:21
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Харламов напомнил Лукашенко о Хабаровске и призвал остановить насилие

РИА "SM-News" писало, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвящённого обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя в стране, поделился своим видением на социальный состав граждан, участвующих в протестных мероприятиях.
SM Newsвчера в 10:56
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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