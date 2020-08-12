Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

SutyNews 7

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.