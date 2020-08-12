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Российская газета
Российская газета

Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
Подробнее о событии
Lenta.ru

Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве

Lenta.ruвчера в 14:53
РБК

При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

РБКвчера в 16:44
Коммерсантъ

В Москве задержали шестерых йеменцев за попытку ворваться в здание посольства

Коммерсантъвчера в 15:16
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Интерфакс00:36
Московский Комсомолец

В Москве шесть человек попытались прорваться в посольство Йемена

Московский Комсомолецвчера в 14:37
Известия

В Москве задержали шесть человек за попытку ворваться в посольство Йемена

Известиявчера в 14:28
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

ТАССвчера в 14:15

В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям

Оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством главы региона Дмитрия Махонина разрешил проведение вступительных творческих экзаменов в высших и средних учебных заведениях в сфере культуры Прикамья, а также школах искусств в очной форме.
В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:55
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.
REGNUM00:19
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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