Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве
Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.В источнике
С чего всё началось
Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
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Коммерсантъвчера в 15:16