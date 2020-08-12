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Российская газета
Российская газета

Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
Подробнее о событии
РБК

При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

РБКвчера в 16:44
Московский Комсомолец

В Москве шесть человек попытались прорваться в посольство Йемена

Московский Комсомолецвчера в 14:37
Lenta.ru

Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве

Lenta.ruвчера в 14:53
Коммерсантъ

В Москве задержали шестерых йеменцев за попытку ворваться в здание посольства

Коммерсантъвчера в 15:16
Известия

В Москве задержали шесть человек за попытку ворваться в посольство Йемена

Известиявчера в 14:28
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

ТАССвчера в 14:15
Интерфакс

Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

Интерфаксвчера в 13:51

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45