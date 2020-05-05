Происшествия
RT на русскомШесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителя экстренных служб.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 03 мая в 08:12
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
Армия и оружие
Экипажи штурмовой авиации ЮВО провели тренировки перед парадом Победы
РЕН ТВ вчера в 23:00
Армия и оружие
США планируют закупить системы вооружения стран бывшего СССР
Соединённые Штаты намерены приобрести специальные боеприпасы и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока».
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников
Поклонники творчества певицы были просто шокированы, увидев свою любимицу в таком виде.
RuNews24.ru 01:05
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
Военное дело вчера в 06:08
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru вчера в 14:27
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Подруга американского бизнесмена и инноватора Илона Маска – певица Граймс – родила ребенка.
Профиль вчера в 23:45
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Lenta.ru 01:28
Здоровье
Для ульяновских медиков откроют «горячую линию» по вопросам выплат
Необходимо проработать вопрос по созданию специальной "горячей линии" с целью информирования и консультирования каждого сотрудника, борющегося с коронавирусом, по вопросам стимулирующих выплат,- отметил губернатор.
Ульяновск онлайн 01:57
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Здоровье
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM вчера в 02:40
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 65 больных коронавирусом
По информации опрештаба на 11:00, вторника, 5 мая, на территории Новосибирской области за минувшие сутки еще у 65 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com 02:03
Авто
Раскрыта стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 04:36
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43