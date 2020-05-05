Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителя экстренных служб.

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

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