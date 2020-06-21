Происшествия

Вести.RuВести.RuШесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Под Ельцом в страшной аварии погибли шесть человек

ГТРК Липецк06:31

Под Ельцом в страшном ДТП погибли шесть человек

Most.tv06:28

Авария в Елецком районе: погибли шесть человек

Gorod4805:58

В Липецкой области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек

ТАСС06:04

Авария под Липецком унесла жизни шести человек

Интерфакс05:58

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

РИА Новости06:21

Смертельное ДТП произошло в Елецком районе

Липецкое время06:16
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Известия 07:48
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Политика

ДНР откроет границу с Украиной 22 июня

«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Украина.ру 07:50
Политика

Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции

Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

В музее АРТ4 в Москве идет обыск

Глава московского музея современного искусства АРТ4 Игорь Маркин сообщил, что прибывшие в здание ранее силовики начали проводить обыск в помещении.
Московский Комсомолец 08:27
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:18
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Футбол

Брянское «Динамо» подписало Чиркина и Васильева

Новичок ФНЛ брянское «Динамо» заключило контракты с полузащитником Григорием Чиркиным и защитником Максимом Васильевым.
Матч ТВ 03:44
Политика

Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Происшествия

Офицер арестован по подозрению в хищении военной формы

Офицер обвиняется в том, что в бытность начальником продовольственной и вещевой службы похитил со склада, а затем продал летнюю одежду военнослужащих, включая нательное белье, на 5,3 млн руб. Вину капитан отрицает, а показания свидетелей считает оговором.
Коммерсантъ 06:48
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Общество

В Чебоксарах прощаются с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

PRO Город Чебоксары 03:01
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Футбол

Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о переносе матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Газета.Ru 08:25
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Энергетика

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 18 июня в 10:18
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Музыка

Серега и Давид Манукян не поделили «Черный бумер»

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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Lenta.ru 08:08
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Гаджеты

Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:58
Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Происшествия

Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru 07:19
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Общество

В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680.
РИА Новости 04:15
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Политика

Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
Областная газета 19 июня в 09:57
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