Происшествия
Вести.RuШесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Жертвами ДТП около села Паниковец в Липецкой области стали шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.ТАСС06:04
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