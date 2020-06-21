Происшествия

Вести.RuВести.RuШесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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с чего всё началось

В Липецкой области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек

Жертвами ДТП около села Паниковец в Липецкой области стали шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
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