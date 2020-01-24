Происшествия

Газета.RuГазета.RuШесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает Focus Online, ссылаясь на полицию Аалена.
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В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online
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