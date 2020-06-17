Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.

с чего всё началось

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