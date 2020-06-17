Коронавирус
ФК РостовФутбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин
В рамках подготовки к матчу 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Ростов» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19.
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с чего всё началось
Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.ФК Ростов17 июня в 10:44
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Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:09, Ашберн
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