Коронавирус

ФК РостовФК РостовФутбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

В рамках подготовки к матчу 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Ростов» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.
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