Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50
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Общество

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости 00:22
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
3,1K
Происшествия

Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД

Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
1,8K
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Политика

Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Общество

Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).
РБК 17:00
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn 09:43
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС вчера в 19:54
39
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
435
Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
42
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
124
Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Футбол

Финальная часть Лиги Европы пройдет в Германии

Турнир пройдет с 10 по 21 августа. Матчи Лиги Европы примут Гельзенкирхен, Дуйсбург и Дюссельдорф, а финал состоится в Кельне.
МК-Спорт 10:04
Космос

На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
Шоу-бизнес

Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

РИА Новости 20:56
Наука

В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат

Evo-rus.com 12:13
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Российская газета 17:23
Общество

Медсестра из «Ленэкспо» оштрафована на половину своей зарплаты

Медсестра, работающая в госпитале в «Ленэкспо», появившаяся перед губернатором с нарушением дресс-кода оштрафована судом на 15 тысяч рублей.
Вечерний Санкт-Петербург 10:24
329
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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Общество

Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ вчера в 21:41
1
Здоровье

Британские медики назвали признаки появления алкогольной зависимости

В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна 10 миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.
РИА Новости 20:45
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Армия и оружие

Боевики в Идлибе блокировали автоколонну со школьниками

Сирийские боевики блокировали автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ, которые направлялись из Идлибской зоны деэскалации в подконтрольный Дамаску город Хама.
ТК Звезда 20:42
Происшествия

Новая схема обмана при продаже автомобилей появилась в РФ

32CARS.ru вчера в 07:20
93
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
943
Общество

На Сахалине оценили первые экономические последствия коронавируса

В первом квартале 2020 года фонд ОМС получил доходы в размере 6038298500 рублей, это 25,5 процента от утвержденного плана.
Сахалин.Инфо вчера в 18:31
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
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Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
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Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
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