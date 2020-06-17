Коронавирус
РИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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Общество
Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости 00:22
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Общество
Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма
Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).
РБК 17:00
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА
Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn 09:43
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
ТАСС вчера в 19:54
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Футбол
Финальная часть Лиги Европы пройдет в Германии
Турнир пройдет с 10 по 21 августа. Матчи Лиги Европы примут Гельзенкирхен, Дуйсбург и Дюссельдорф, а финал состоится в Кельне.
МК-Спорт 10:04
Космос
На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола
Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
Наука
В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат
Evo-rus.com 12:13
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Общество
Медсестра из «Ленэкспо» оштрафована на половину своей зарплаты
Медсестра, работающая в госпитале в «Ленэкспо», появившаяся перед губернатором с нарушением дресс-кода оштрафована судом на 15 тысяч рублей.
Вечерний Санкт-Петербург 10:24
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ вчера в 21:41
Здоровье
Британские медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна 10 миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.
РИА Новости 20:45
Армия и оружие
Боевики в Идлибе блокировали автоколонну со школьниками
Сирийские боевики блокировали автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ, которые направлялись из Идлибской зоны деэскалации в подконтрольный Дамаску город Хама.
ТК Звезда 20:42
Происшествия
Новая схема обмана при продаже автомобилей появилась в РФ
32CARS.ru вчера в 07:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
На Сахалине оценили первые экономические последствия коронавируса
В первом квартале 2020 года фонд ОМС получил доходы в размере 6038298500 рублей, это 25,5 процента от утвержденного плана.
Сахалин.Инфо вчера в 18:31
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52