Из-за шести положительных тестов на коронавирус среди футболистов клуб «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин. В ближайшие четырнадцать дней команда Валерия Карпина должна была провести три матча – против «Сочи» (19 июня), «Арсенала» (17 июня) и «Краснодара» (1 июля).

«Ростов» может сыграть с «Сочи» 19 июля

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