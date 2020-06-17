Коронавирус
Евро-футбол.ру«Ростов» может сыграть с «Сочи» 19 июля
Из-за шести положительных тестов на коронавирус среди футболистов клуб «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин. В ближайшие четырнадцать дней команда Валерия Карпина должна была провести три матча – против «Сочи» (19 июня), «Арсенала» (17 июня) и «Краснодара» (1 июля).
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Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
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Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
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Спорт
Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда
Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
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Происшествия
Домработница Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера
Вечерний курьер 10:06
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Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
ToDay News Ufa 03:59
Футбол
ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса
Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.
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Футбол
Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год
Позже организация объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 г. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.
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Политика
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США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
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В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 09:13
Политика
Лукашенко принял приглашение Путина на парад в Москве
Александр Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет ТАСС.
BFM.ru 07:48
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Илон Маск подтвердил, что вакансия на сайте SpaceX выставлена с целью найти специалистов для строительства плавучих платформ.
РБК 08:02
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM 15 июня в 08:29
Происшествия
Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
RT на русском 10:01
Энергетика
Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 17 июня достигла впервые отметки 56,751 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru 10:46
Политика
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, такое решение поощряет деструктивный курс Киева, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
«В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки (15 июня на Ленинском проспекте)», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 10:09
Политика
РФ и США хотят провести обмен Уилана на осуждённых россиян
Власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.
News.ru 09:26
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Общество
Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.
РБК 11:26
Авто
В Сети показали дебютные фотографии обновленного Volkswagen Multivan
Относительно недавно в Сети были продемонстрированы добытые фотошпионами изображения прототипной версии нового Volkswagen Multivan T7.
Pnzdrive 03:37
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Происшествия
Полиция Франции назвала опасной деятельность чеченской общины в стране
Из доклада следует, что в последние годы во Франции столкновения между чеченцами и представителями других общин стали учащаться из-за существующего покровительства различных торговых точек, а также наркоторговли.
RuNews24.ru 02:55
Здоровье
Какие продукты снижают уровень холестерина
Кроме чеснока и лука снизить уровень холестерина помогают сушеные яблоки, томатная паста, скумбрия, сайра, томаты.
МонаВиста 11:19
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47