Коронавирус
РИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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Общество
Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.
Известия 09:22
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Общество
Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 11:41
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Экономика
На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Коммерсантъ 15 июня в 20:19
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
США разработали стратегию обороны в космосе
Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.
Комсомольская правда 14:43
Армия и оружие
В Идлибе боевики остановили колонну с выпускниками школ
Выпускников остановили на окраине населенного пункта Найраб боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).
Вести.Ru 15:53
ЖКХ
Власти Санкт-Петербурга утвердили рост тарифов ЖКХ с 1 июля
С 1 июля в Санкт-Петербурге подорожает плата за коммунальные услуги, но не больше, чем на 3,5%. Такой потолок для тарифов установил Смольный, пытаясь держать темпы роста особенно в период пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербург 14:24
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision 03:07
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Технологии
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений.
ТАСС 14:34
Авто
В Hyundai рассказали, когда в России появится новая Hyundai Creta
Как стало известно российским журналистам, ссылающимся на представителя российского подразделения, новая Hyundai Creta появится в продаже в стране летом 2021 года.
Газета DAILY 12:57
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 13:40