Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

У Еременко, Попова, Норманна подозрение на коронавирус, «Ростов» садится на карантин

Советский спорт10:41

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

42 футболиста «Ростова» сели на карантин

Спорт-Экспресс10:40

Александр Кокорин: пока ничего не знаю о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Чемпионат11:13

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, но изолируют всю команду. Похоже, есть два варианта: или молодежь против «Сочи», или техническое поражение

Sports.ru10:50

Стали известны фамилии 6 игроков «Ростова», у которых подозрение на коронавирус

Sport24.ru10:15

«Ростову» могут засчитать технические поражения в матчах с «Сочи» и «Арсеналом»

Metaratings11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
97
Экономика

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
63
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
307
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
12
Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
1,8K
Путешествия

Эксперты подготовили рекомендации к открытию туристического сезона

Русское географическое общество разработало и направило в Ростуризм рекомендации, связанные с открытием туристического сезона, сообщает пресс-служба РГО.
РИА Новости 15 июня в 10:22
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
61
Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
929
Общество

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
34
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
2
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
5,3K
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
597
Здоровье

Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.
Вечерняя Москва 07:13
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
2,6K
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
857
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
1,9K
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
43
Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
118
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
Бизнес-газета 04:41
1,2K
Экономика

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян.
РБК 11:18
7
Авто

Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
112
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
71
Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
14
Политика

Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
632
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
1
Армия и оружие

Турция блокирует антироссийские действия НАТО

Турция блокирует антироссийские действия НАТО Анкара хочет, чтобы Североатлантический альянс признал отряды курдов террористами.
Экспресс газета 11:18
Наука

В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф

В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
4
Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

Lenta.ru 06:20
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное