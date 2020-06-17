Коронавирус
РИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Путешествия
Эксперты подготовили рекомендации к открытию туристического сезона
Русское географическое общество разработало и направило в Ростуризм рекомендации, связанные с открытием туристического сезона, сообщает пресс-служба РГО.
РИА Новости 15 июня в 10:22
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.
Вечерняя Москва 07:13
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
Бизнес-газета 04:41
Экономика
Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат
Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян.
РБК 11:18
Авто
Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
Турция блокирует антироссийские действия НАТО
Турция блокирует антироссийские действия НАТО Анкара хочет, чтобы Североатлантический альянс признал отряды курдов террористами.
Экспресс газета 11:18
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
Lenta.ru 06:20