РПЛ

SM NewsSM NewsШесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России

SM Newsвчера в 14:49

Шесть клубов премьер-лиги вылетели из Кубка России уже в 1/16 финала

News.ruвчера в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Политика

Путин и Мадуро проведут переговоры в Москве

РЕН ТВ 24 сентября в 06:17
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Политика

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Экономика

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru 01:40
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Шоу-бизнес

В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь

В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.
7Дней.ру вчера в 08:20
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru 24 сентября в 20:02
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета вчера в 17:49
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Единоборства

Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга

Спорт-Экспресс 02:26
Армия и оружие

Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона

Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
Известия 01:46
Политика

Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Футбол

Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»

Sports.ru вчера в 18:22
Политика

Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России

Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Спорт

Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют

На прошлой неделе глава РУСАДА в интервью L'Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.
РИА Новости 03:09
Политика

СК завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:35
Космос

Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях

Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Происшествия

Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Футбол

Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
Политика

НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет

Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru вчера в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное