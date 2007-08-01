РПЛ
SM NewsШесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.
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РБК 02:04
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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
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Газета.Ru вчера в 22:51
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
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RT на русском вчера в 15:23
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РИА Новости вчера в 17:51
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В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
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Политика
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Происшествия
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Вести.Ru 24 сентября в 20:02
Футбол
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Российская газета вчера в 17:49
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Единоборства
Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
Спорт-Экспресс 02:26
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
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Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Футбол
Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
Sports.ru вчера в 18:22
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Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России
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Газета.Ru 03:16
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
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RT на русском вчера в 01:07
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
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МК-Спорт вчера в 03:16
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
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Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
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Lenta.ru вчера в 13:57