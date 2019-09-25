Футбол

SM NewsSM NewsШесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Урал — ЦСКА
29 сентября
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.
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