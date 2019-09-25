Футбол
SM NewsШесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.
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Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
Военное обозрение 03:44
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 24 сентября в 18:45
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика
В Кремле назвали цель послания Путина странам НАТО о размещении РСМД
Послание президента РФ Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации и роста напряженности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя осторожную реакцию НАТО на предложение Кремля по введению моратория на развертывание ракет ДРСМД.
РИА Новости 04:52
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Известия 24 сентября в 22:50
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 24 сентября в 23:54
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Кино
Медведев поздравил Басилашвили с юбилеем
Парламентская газета 03:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Наука
Древние сосуды с носиками оказались детскими бутылочками
Ученые пришли к выводу, что древние глиняные сосуды с носиками, которые периодически находят в захоронениях, являлись подобием бутылочек для кормления младенцев.
Дилетант 04:19
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Российская газета 00:34
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Армия и оружие
Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет
В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Происшествия
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Lenta.ru вчера в 10:03