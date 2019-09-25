Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.

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Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

Политика Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

Шоу-бизнес Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.

Наука Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса Грецкий орех оказался самым эффективным средством для борьбы с возрастным набором веса, установили ученые из США.

Происшествия Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.

Энергетика Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти Страна сократила добычу более чем в два раза после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Saudi Aramco Саудовская Аравия почти восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства, передает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Энергетика Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5% Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.

Экономика Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.

Экономика В рейтинг крупнейших предприятий РФ вошли компании «тюменской матрешки» В рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК попали сразу несколько предприятий, работающих в регионах «тюменской матрешки».

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

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Общество «Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

Хоккей Александр Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду арены "Юнайтед Центр" разгромил команду "Чикаго Блэкхокс", забросив шесть безответных шайб – 6:0. У победителей встречи дубль оформил Ларс Эллер и по разу отличились Лиам О'Брайан, Джон Карлсон, Том УилсонЯкуб Врана.

Кино Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.