Экономика

РИА НовостиРИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомости07:35

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Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новости07:54

Структура столичной мэрии выкупила бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы

ТАСС08:27

Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей

News.ru08:25

Назван покупатель бывших зданий Минэкономразвития

REGNUM10:30

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБК07:45

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомости07:35

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфакс08:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

Газета.Ru 14:09
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Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
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К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
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Согласно информации, опубликованной СМИ Турции, Джеймс Ле Мезурье, один из организаторов "Белых касок", был найден мертвым рядом со своим домом в Стамбуле.
Pravda.Ru 06:58
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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Авто

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УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
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Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
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Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

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Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
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Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
Политика

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
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Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

Газета.Ru 10:13
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Авто

В России сертифицировали две модели Opel

Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
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Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
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«На «ДОМе-2» все делают грудь, потому что бесплатно», — объяснила 36-летняя Бородина в беседе с подписчиками.
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

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Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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В Киеве пасынок до полусмерти избил свою мать и отчима-ветерана «АТО»

Накануне в Киеве в подъезде собственного дома был жестоко избит ветеран «АТО» Панов с позывным «Хан».
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Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды

Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
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Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега

Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
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Актер Игорь Савочкин госпитализирован

Российский актер Игорь Савочкин госпитализирован. Об этом сообщил «360» сам 56-летний артист.
Телеканал 360° 12:50
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