Экономика
РИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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Политика
Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Газета.Ru 14:09
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11:52
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Происшествия
Тело убитой аспирантки нашли водолазы в реке Екатерингофка
Политическая Экспертиза 09:07
Политика
Основателя «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Согласно информации, опубликованной СМИ Турции, Джеймс Ле Мезурье, один из организаторов "Белых касок", был найден мертвым рядом со своим домом в Стамбуле.
Pravda.Ru 06:58
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня 09 ноября в 07:28
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Футбол
Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Авто
В России сертифицировали две модели Opel
Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «На „ДОМе-2“ все делают грудь, потому что бесплатно»
«На «ДОМе-2» все делают грудь, потому что бесплатно», — объяснила 36-летняя Бородина в беседе с подписчиками.
StarHit.ru 13:00
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия
В Киеве пасынок до полусмерти избил свою мать и отчима-ветерана «АТО»
Накануне в Киеве в подъезде собственного дома был жестоко избит ветеран «АТО» Панов с позывным «Хан».
ИА Новороссия 12:02
Здоровье
Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды
Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
ToDay News Ufa 09 ноября в 05:43
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега
Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
Коммерсантъ 14:27
Шоу-бизнес
Актер Игорь Савочкин госпитализирован
Российский актер Игорь Савочкин госпитализирован. Об этом сообщил «360» сам 56-летний артист.
Телеканал 360° 12:50