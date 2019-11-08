Экономика

РИА НовостиРИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

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