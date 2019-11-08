Экономика
РИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не выносит флаг России на бои
iReactor вчера в 17:16
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Хоккей
Эксперт TSN назвал силовой прием Кучерова дешевым и подлым
Эксперт TSN и экс-хоккеист Рэй Ферраро прокомментировал силовой прием российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова против игрока «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме.
ProstoProSport 05:55
Транспорт
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
ProstoProSport вчера в 14:06
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Наука
В России научились определять поддельное вино за минуту
ТК Звезда вчера в 21:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Фигурное катание
Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победителем четвертого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине.
Советский спорт 05:28
Фигурное катание
Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
РИА Новости 06:43
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Происшествия
В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.
Газета.Ru вчера в 09:29
Единоборства
Боксёр, дважды победивший рак, скончался после спарринга
Австралийский боксёр Дуайт Ричи скончался после спарринга, сообщает The Sun.
Чемпионат 06:27
Футбол
Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Если сторонам удастся договориться, то в 2024 году финал Лиги чемпионов впервые будет проведен за пределами Европы.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Политика
Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС вчера в 11:21
Игры
В Steam две популярные игры стали бесплатными
На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.
Ferra вчера в 05:29
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
RT на русском вчера в 10:49
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07