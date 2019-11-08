Экономика
РИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман
Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
РИА Новости 10:59
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Piter.tv 08:23
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
ToDay News Ufa вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили
Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
Дни.ру 09:54
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов признался в избиении Ольги Бузовой после женитьбы
Многие посчитали, что Бузова придумала всю эту историю ради повышения своего рейтинга, однако пару дней назад в ходе интервью с рэпером T-Killah российский футболист признался, что готов «давать лещей» жене в воспитательных целях.
Discover24 03:19
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Гаджеты
Apple прекращает поддержку iOS 11
Магазин приложений App Store прекратил поддержку устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS 11.
Профиль 10:28
Технологии
Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
RT на русском 04:01
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45