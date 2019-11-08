Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Политика Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Происшествия Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Игры Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5 Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.

Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка 34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

Шоу-бизнес Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов признался в избиении Ольги Бузовой после женитьбы Многие посчитали, что Бузова придумала всю эту историю ради повышения своего рейтинга, однако пару дней назад в ходе интервью с рэпером T-Killah российский футболист признался, что готов «давать лещей» жене в воспитательных целях.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Гаджеты Apple прекращает поддержку iOS 11 Магазин приложений App Store прекратил поддержку устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS 11.