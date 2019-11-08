Экономика
РИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Политика
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Политика
Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США
Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Культура
Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал документальный фильм блогера Юрия Дудя «Колыма – родин наших страхов».
Происшествия
Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой
Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
Хоккей
Чехия обыграла Россию и стала победителем Кубка Карьяла
Сборная Чехии по хоккею обыграла Россию со счетом 3:0 в финальном туре Кубка Карьяла, первого этапа Евротура.
Футбол
Клуб Басты обзавелся новым автобусом
Наука
Разработаны программируемые носимые роборуки
Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Экономика
Первые миллионы Дарькина. Экс-губернатор Приморья принял решение
Сумма образована исходя из номинальной стоимости 200 обыкновенных акций, цена одной ценной бумаги составляет 175 тыс. руб. Это будут первые миллионы Дарькина со дня основания ПАО "Фонд ТИГР".
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».