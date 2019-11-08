ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.

с чего всё началось

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

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