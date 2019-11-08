Экономика

РИА НовостиРИА НовостиШесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

РИА Новостивчера в 11:05

К торгам на комплекс Минэка допустили семью экс-главы Тульской области

РБКвчера в 11:49

К аукциону на покупку бывших зданий Минэкономразвития в Москве допущены шесть компаний

ТАССвчера в 12:27

Кто может получить бывшие здания Минэкономразвития на «Маяковской»

Ведомостивчера в 12:56

Шесть компаний претендуют на покупку бывшего здания Минэкономразвития

Интерфаксвчера в 12:49

К покупке зданий Минэкономразвития допущены шесть компаний

REGNUMвчера в 13:08

Шесть компаний допустили к аукциону на покупку бывших зданий МЭР в Москве

News.ruвчера в 12:59
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Общество

Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

RT на русском 04:55
Происшествия

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

РБК 05:33
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Здоровье

В России Минздрав уточнил критерии рождения детей

Минздрав скорректировал медицинские критерии рождения ребенка. Первый – роды прошли на 22-ой неделе беременности и позже.
ToDay News Ufa 06 ноября в 22:45
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Хоккей

Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла

Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Футбол

Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Футбол

Эмери «не знает», сыграет ли еще Джака за «Арсенал»

Матч ТВ 04:24
Происшествия

Задержан преступник, сбежавший из колонии в Башкирии

Преступник, сбежавший из колонии-поселения в городе Мелеузе в Башкирии, задержан. Об этом ТАСС в субботу сообщили в республиканском УФСИН.
ТАСС 03:14
Экономика

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года.
ТАСС 07 ноября в 05:55
Общество

Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Кино

Компания Disney выдвинула на «Оскар» весь актерский состав «Мстителей»

Газета.Ru вчера в 14:22
Космос

«Hubble» сфотографировал 12 «клонов» одной древней галактики

Благодаря острому зрению космического телескопа «Hubble» и естественной природной линзе астрономы смогли «добраться» до далекой древней галактики, свет от которой шел к Земле примерно 11 миллиардов лет, и отследить процесс убегания из нее ионизирующих фотонов, сыгравший важную роль в эволюции ранней Вселенной.
Ин-спейс.ру 07 ноября в 14:00
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 05 ноября в 07:02
Игры

В Diablo IV добавят микротранзакции

3DNews вчера в 12:48
Политика

ИноСМИ, работающие в России как иноагенты, обяжут создавать юрлицо

За рубежом ряд российских СМИ уже давно признаны иноагентами и не раз подвергались нападкам со стороны властей.
Пятый канал вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ

Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 07 ноября в 13:11
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