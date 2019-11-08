Напомним, что в октябре комплекс бывших зданий Минэкономразвития был выставлен на торги за 2,8 млрд рублей. Речь идет о пяти зданиях общей площадью 29,4 тыс. кв.м, расположенных на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в центре Москвы. Аукцион планируется провести 11 ноября текущего года.

Шесть компаний претендуют на покупку бывшего здания Минэкономразвития

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Авто В России хотят повысить транспортный налог Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол «Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Энергетика Нефть опустилась ниже $62 за баррель Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Политика Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.

Армия и оружие Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Экономика Малый бизнес в России приблизился к стагнации Как следует из ежеквартального отчета агентства Magram Market Research, «Опоры России» и «Промсвязьбанка», малый и средний бизнес России находятся практически в состоянии стагнации.

Политика Депутат бундестага заявил о российском Крыме Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Здоровье За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

Политика Асад назвал действия США в Сирии борьбой за выживание Асад уверен: США готовы бороться с Россией, Ираном, и Сирией – то есть со всеми, кто, по словам президента САР, говорит «нет».

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Общество В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура «Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.