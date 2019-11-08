Экономика
ИнтерфаксШесть компаний претендуют на покупку бывшего здания Минэкономразвития
Напомним, что в октябре комплекс бывших зданий Минэкономразвития был выставлен на торги за 2,8 млрд рублей. Речь идет о пяти зданиях общей площадью 29,4 тыс. кв.м, расположенных на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в центре Москвы. Аукцион планируется провести 11 ноября текущего года.
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Происшествия
В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки
По неизвестным причинам, женщина с двумя детьми утром в понедельник выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Интерфакс 01:51
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Политика
Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию
В интервью RT Асад назвал и другую причину, по которой Россия отправляет своих военных в Сирию.
ФАН 01:13
Хоккей
«Анахайм» победил «Эдмонтон», Макдэвид оформил хет-трик
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Эдмонтону» — 2:6. Хет-трик оформил Коннор Макдэвид.
Спорт-Экспресс вчера в 23:42
Футбол
В матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Политика
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 09 ноября в 12:56
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением
РИА Новости вчера в 08:40
Экономика
РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 09 ноября в 03:31
Политика
Горбачев отверг обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обвинения в его сторону о том, что он «сдал Восточную Европу».
iReactor вчера в 20:13
Происшествия
В Красноярске нашли тело утонувшего мужчины
Сотрудники МЧС подняли из Енисея тело мужчины.
Городские новости. Красноярск вчера в 03:01
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Здоровье
В Бурятии выявили фальсифицированную молочную продукцию
В сливочном масле нашли кишечную палочку В Бурятии управление Россельхознадзора с начала года отобрано и исследовано в ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория" 417 проб молока и молочной продукции.
Байкал-Daily вчера в 20:13