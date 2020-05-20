Коронавирус
REGNUMШесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань
Казань, 20 мая 2020, 11:21 — REGNUM В казанский «Рубин» вернулись шесть иностранных футболистов. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.
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Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии в Казань на автомобиле
Спорт БИЗНЕС Online03:12
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Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Политика
Гордон делал интервью со Стрелковым и Поклонской для спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.
Pravda.Ru вчера в 06:15
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
RT на русском 03:17
Политика
Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Общество
Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России
Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Общество
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заболели 504 человека
Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 05:23
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 в Подмосковье погиб экипаж вертолета
Ридус вчера в 15:12
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
В Минздраве рассказали о реабилитации пациентов с коронавирусом
Реабилитолог рассказала, что пациентам, перенесшим коронавирус, во время реабилитации нужно обратить внимание на восстановление жизненной емкости легких, при наличии мокроты обеспечить ее отход из бронхо-легочной системы.
Rambler News Service 03:56
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие
Лавров оценил план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил план США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Piter.tv 04:49
Происшествия
Обыски проходят у блогера Лёхи Кочегара в Чите
Обыски проходят в Чите у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Лёха Кочегар.
Zabnews.ru вчера в 21:14
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 02:47
Экономика
Кредитование населения упало до уровня 2015 года
В результате Сбербанк впервые за три года сократил портфель кредитов населению.
Ведомости вчера в 17:01
Общество
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
19 мая в 21.30 по местному времени на американской авиабазе Эглин во Флориде потерпел аварию истребитель пятого поколения F-35.
Военное дело 05:19
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02