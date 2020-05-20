Казань, 20 мая 2020, 11:21 — REGNUM В казанский «Рубин» вернулись шесть иностранных футболистов. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.

Политика Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса. 40

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Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 3,4K

Политика Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Общество Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.

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Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 587

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Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K