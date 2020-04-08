Коронавирус

АМИТЕЛАМИТЕЛЕще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число инфицированных в регионе выросло до 18 человек Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
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В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

РИА Новостивчера в 21:52

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 13:08

Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

Аргументы и Факты - Алтайвчера в 13:23

Еще шесть человек в Алтайском крае заразились коронавирусом, в том числе ребенок

Толквчера в 13:09

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

ТАССвчера в 14:13

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Алтайская правдавчера в 13:07

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛвчера в 13:04
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Экономика

Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда

Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.
Известия вчера в 17:05
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06 апреля в 06:18
Финансы

Акции Лукойла: цена, прогнозы аналитиков

Прогнозы основаны на стабильном развитии эмитента. Стоимость акций «Лукойла» – прогнозы, котировки, советы экспертов на сайте «БКС Брокер».
Primpress.ru вчера в 09:56
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Экономика

В Кузбассе снизили налоги для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.
REGNUM 02:26
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Экономика

К 2035 году жителей Приамурья станет почти на 29 тысяч больше

Стратегию развития региона до 2035 года продолжают разрабатывать в Приамурье.
ИА Порт Амур вчера в 23:11
Общество

Диетолог назвала не подходящие для микроволновки продукты

Соломатина отметила, что не стоит помещать в микроволновку и кисломолочные продукты, так как при нагревании в них погибают полезные бактерии из-за разрушения стенки их клеток.
Известия 01:17
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 06 апреля в 03:08
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM вчера в 20:35
Общество

Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено

В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 02:12
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 06 апреля в 11:48
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Общество

WhatsApp ограничит пересылку сообщений

Коронавирус спровоцировал рост распространения фейковых новостей.
Сергиевские Куранты вчера в 09:52
Политика

Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3

Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика сегодня 00:51
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
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