Происшествия
ТАССШесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
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Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:20
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией
РИА Новости 01:56
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
Общество
В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 02:25
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru вчера в 16:00
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Здоровье
Из полевого госпиталя в Бергамо выписали четырех пациентов
Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов в итальянском городе Бергамо, заявил, что четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, были выписаны из полевого госпиталя.
Профиль 00:52
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер 10 апреля в 06:58
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая обозначил сроки перелома пандемии Covid-19
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал прогноз, когда можно ожидать перелома пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Ридус 02:41
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Игры
Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII
Создатели Doom Eternal опубликовали изображение, на котором Палач Рока (главный герой игры) повторяет позу Клауда с обложки Final Fantasy VII.
REGNUM вчера в 08:42
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Музыка
Пухляш из клипа Little Big снялся в новом видео про самоизоляцию
В Сети появился новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.
Вечерний курьер вчера в 08:42