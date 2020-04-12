Происшествия

ТАССТАССШесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
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Побег пациентов психбольницы в Иркутске попал на видео

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Момент побега шестерых человек из психбольницы Иркутска попал на видео

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Шестеро пациентов сбежали из Иркутской психиатрической больницы №1

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Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

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Взяли медсестру в заложники: видео как шесть пациентов устроили побег из психбольнцы в Иркутске

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В Иркутске шесть человек сбежали из психиатрической больницы

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В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

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В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.
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Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

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Ведущий эпидемиолог Китая обозначил сроки перелома пандемии Covid-19

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал прогноз, когда можно ожидать перелома пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
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Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII

Создатели Doom Eternal опубликовали изображение, на котором Палач Рока (главный герой игры) повторяет позу Клауда с обложки Final Fantasy VII.
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СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
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Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
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