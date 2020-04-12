Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

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