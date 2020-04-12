Происшествия
ТАССШесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
В России вступил в силу запрет на вывоз круп и некоторых видов овощей
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.
Известия вчера в 22:45
Экономика
Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза
В марте 2019 года компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $377 млн. Всего в I квартале продажи компании составили $904,2 млн.
Интерфакс 10 апреля в 04:27
Политика
Байден победил на праймериз в штате Аляска
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз (первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд) Демократической партии в штате Аляска, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 00:25
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ 10 апреля в 15:56
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 00:07
Космос
Огромный астероид пролетит недалеко от Земли в конце апреля
ДВ-РОСС 09 апреля в 12:19
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, больше всего пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
МонаВиста вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49
Происшествия
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
REGNUM вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 10 апреля в 11:22
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс 10 апреля в 12:15
Общество
Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:37
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 10 апреля в 14:21
Наука
В Сети появился «тизер» научной статьи, которая может подтвердить эффективность комбинированной терапии против Covid-19
Ученый выложил на своей странице в Twitter абстракт и некоторые статистические данные научной публикации, в которой описываются результаты исследования комбинации гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином в лечении пациентов с Covid-19.
Naked Science 10 апреля в 12:41
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40