Общество

ИнфоросШесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, 6 китайских провинций снизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за вспышки коронавируса месяц назад.
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Меры реагирования на эпидемию коронавируса понижены сразу в четырех китайских провинциях

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Шесть китайских провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:48

Понижение уровня ЧС из-за коронавируса объявили в шести провинциях Китая

Московский Комсомолецвчера в 22:49

Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

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Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС

Комсомольская правдавчера в 22:38

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:50

Четыре провинции КНР понизили уровень угрозы распространения коронавируса

РБКвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
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В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
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В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
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Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
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Помощник Симеоне может покинуть «Атлетико»

Предполагается, что Бургос может покинуть мадридский клуб.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
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Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Тамара Глоба рассказала, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на удачу этой весной

Интересно, каких знаков зодиака ожидает удача уже этой весной.
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Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

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Google и Huawei продолжат сотрудничать

Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
ToDay News Ufa 22 февраля в 10:36
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Кашин: «Путину пора переходить от образа молодого, энергичного к образу пожилого, мудрого»

О. Кашин: - Даже друг с другом только по скайпу общаемся. Р. Голованов: - Уровень этого сумасшествия - мы до сих пор не знакомы.
Радио Комсомольская правда 21 февраля в 06:59
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

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Общество

Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
RT на русском вчера в 23:01
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В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ru вчера в 22:05
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В ОКБ №2 открыли палату интенсивной терапии для тюменцев с инсультом

В палату интенсивной терапии закупили оборудование для оперативного проведения тромболизиса, установили систему прикроватного наблюдения с возможностью измерения параметров системной гемодинамики и специализированную мебель.
АиФ Тюмень вчера в 23:38
Общество

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
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Медики рассказали, какая каша предотвращает болезни кишечника

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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
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Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
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На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru 22 февраля в 23:59
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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru 21 февраля в 13:50
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